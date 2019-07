Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single-Livestream: ATP Kitzbühel: Viertelfinale am 01.08.

Die 75. Auflage des Traditionsturniers in Kitzbühel. Bei den Generali Open treten die Stars der ATP-Tour zum letzten Mal in dieser Saison auf Sand an.

Kommentatoren: Oliver Faßnacht und Herbert Gogel



Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Livestreams

ATP Kitzbühel: Tag 1 am 29.07. um 13:30 Uhr

Seit 1945 finden auf dem Sandplatz in Kitzbühel die Generali Open statt. In den Jahren 2015 und 2017 gewann jeweils Philipp Kohlschreiber das Turnier.

ATP Kitzbühel: Tag 2 am 30.07. um 13:30 Uhr

ATP Kitzbühel: Tag 3 am 31.07. um 13:30 Uhr

