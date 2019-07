Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single-Livestream: ATP Kitzbühel: Halbfinale am 02.08.

Die 75. Auflage des Traditionsturniers in Kitzbühel. Bei den Generali Open treten die Stars der ATP-Tour zum letzten Mal in dieser Saison auf Sand an.

Kommentator: Herbert Gogel



Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Livestreams

ATP Kitzbühel: Tag 2 am 30.07. um 13:30 Uhr

Seit 1945 finden auf dem Sandplatz in Kitzbühel die Generali Open statt. In den Jahren 2015 und 2017 gewann jeweils Philipp Kohlschreiber das Turnier.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

ATP Kitzbühel: Tag 3 am 31.07. um 13:30 Uhr

Kommentatoren: Oliver Faßnacht und Herbert Gogel

ATP Kitzbühel: Viertelfinale am 01.08. um 11:00 Uhr

