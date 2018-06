World Cup-Livestream: Schweiz - Costa Rica (Highlights) am 27.06.

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Live Rangers @ Twins MLB Live Cubs @ Reds MLB Live Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels AEGON Classic Women Single WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single WTA Mallorca: Finale World Cup England -

In Gruppe E tritt die Schweiz am letzten Vorrundenspieltag gegen Costa Rica an, die bei der WM 2014 bis ins Viertelfinale vordrangen. Hier gibt's die Highlights des Duells.



England - Panama (Highlights) am 24.06. um 16:35 Uhr

Der WM-Neuling Panama muss im zweiten Vorrundenspiel gegen den nächsten Kracher aus Gruppe G ran. Im Nischni-Nowgorod-Stadion treffen die Mittelamerikaner auf England. Kann der Außenseiter die Three Lions ärgern und eine Chance auf die K.o.-Phase wahren? Die Antwort bekommst Du in den Highlights.

Japan - Senegal (Highlights) am 24.06. um 19:35 Uhr

Sadio Mane hat Senegal zur zweiten WM-Teilnahme in der Geschichte des Landes geführt. Bei der WM 2002 scheiterten die Afrikaner erst im Viertelfinale an der Türkei. Am 2. Spieltag der Gruppe H können die Löwen von Teranga gegen Japan wichtige Punkte sammeln, um erneut die K.o.-Phase zu erreichen. Die Highlights siehst Du hier.

Serbien - Brasilien (Highlights) am 27.06. um 22:35 Uhr

Der letzte Gruppengegner für die Selecao bei der WM in Russland heißt Serbien. Brasilien will um den Titel mitspielen, doch dafür muss eine Mannschaft wie Serbien geschlagen werden. Wer die Gruppenphase erfolgreich abschließt, siehst Du in den Highlights.

