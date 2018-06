World Cup-Livestream: Kolumbien - England (Highlights) am 03.07.

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Live Twins @ Cubs MLB Live Red Sox @ Yankees MLB Live Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers Boodles Challenge The Boodles: Tag 5 AEGON International Women Single WTA Eastbourne: Finale Antalya Open Men Single ATP Antalya: Finale FIVB Beach Volleyball World Tour Warschau: Tag 4 AEGON International Men Single ATP Eastbourne: Finale World Cup Frankreich -

Die Kolumbianer um Bayern-Star James Rodriguez wollen an die letzte WM anknüpfen, als sie erstmals das Viertelfinale erreichten. Nun warten im Achtelfinale jedoch die ambitionierten Engländer. Welches der beiden Teams die Heimreise antreten muss, siehst Du hier in den Highlights!



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Kolumbien - England (Highlights) am 03.07. um 22:35 Uhr!

World Cup Livestreams

Frankreich - Argentinien (Highlights) am 30.06. um 18:35 Uhr

Ein wahrer Kracher bereits im Achtelfinale der FIFA WM 2018! Vizeweltmeister Argentinien tat sich während der Gruppenphase schwer und konnte sich erst durch ein spätes Tor von Marcos Rojo für die K.o.-Phase qualifizieren. Um gegen das Team von Didier Deschamps zu bestehen, müssen die Gauchos noch eine Schippe drauflegen! Wer qualifiziert sich für das Viertelfinale?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Uruguay - Portugal (Highlights) am 30.06. um 22:35 Uhr

Bei der WM in Russland wird es für den Europameister ernst. In der Gruppenphase taten sich die Portugiesen zwar schwer, haben sich aber trotzdem mit dem zweiten Platz das Weiterkommen gesichert. Im Achtelfinale wartet jetzt Uruguay und die sind spätestens nach dem überzeugenden 3:0-Sieg über den Gastgeber voll im Turnier angekommen. Wer behält die Nerven im ersten K.O.-Spiel?

Schweden - Schweiz (Highlights) am 03.07. um 18:35 Uhr

Das europäische Duell zwischen Schweden und der Schweiz verspricht Hochspannung! Sowohl die Schweden als auch die Schweizer übertrafen in der Gruppenphase die an sie gerichteten Erwartungen. Für beide wäre der Einzug ins Viertelfinale ein sensationeller Erfolg. Wer es unter die letzten Acht schafft, siehst du hier in den Highlights!

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.