World Cup-Livestream: Deutschland - Mexiko (Highlights) am 17.06.

Titelverteidigung - so lautet die Mission der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Russland! Die erste Hürde auf diesem Weg ist Mexiko. Das Spiel ist für das Team von Joachim Löw besonders wichtig, denn nach mehreren Überraschungen in der Kadernominierung hat der Bundestrainer einiges zu beweisen. In den Highlights siehst Du, ob seine Auswahl erfolgreich in das Turnier startet.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Deutschland - Mexiko (Highlights) am 17.06. um 19:35 Uhr!

World Cup Livestreams

Russland - Saudi-Arabien (Highlights) am 14.06. um 19:35 Uhr

Eröffnungsspiel zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Der Gastgeber trifft zum Auftakt in Moskau auf Saudi Arabien. Wer in Gruppe A die ersten Punkte holt, siehst Du in den Highlights, 45 Minuten nach Abpfiff!

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Ägypten - Uruguay (Highlights) am 15.06. um 16:35 Uhr

Nach 28 Jahren hat sich Ägypten wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Im ersten Gruppenspiel trifft das Team um Topstar Mohamed Salah auf den vermeintlich besten Gegner in Gruppe A, Uruguay. Ob die Nordafrikaner erstmals in der Geschichte ein WM-Spiel gewinnen können, siehst Du in den Highlights, 45 Minuten nach Abpfiff.

Brasilien - Schweiz (Highlights) am 17.06. um 22:35 Uhr

Wenn die Erwartungen an Brasilien vor der letzten WM groß waren, so sind sie vor der Weltmeisterschaft in Russland gigantisch. Die Qualifikation schloss die Selecao als Sieger mit nur einer Niederlage ab und jetzt soll endlich der WM-Titel folgen. Am 1. Spieltag der Gruppe E ist ein Sieg gegen den wohl stärksten Gruppengegner, die Schweiz, fest eingeplant. Ob das geklappt hat, erfährst du nur 45 Minuten nach Abpfiff in den Highlights!

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.