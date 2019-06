Women's World Cup-Livestream: Viertelfinale 3 am 29.06.

In Valenciennes treffen die Gewinner der Partien Italien - China und Niederlande - Japan aufeinander.

Kommentator: Mario Rieker



Women's World Cup Livestreams

Norwegen - England am 27.06. um 21:00 Uhr

Eher überraschend sind die Norwegerinnen gegen Australien im Elfmeterschießen ins Viertelfinale eingezogen. Jetzt wartet England.

Frankreich - USA am 28.06. um 21:00 Uhr

Im Viertelfinale der Frauen-Weltmeisterschaft trifft Gastgeber Frankreich auf Rekord-Weltmeister USA! Frankreich und Amerika setzten sich jeweils denkbar knapp mit 2:1 in den Achtelfinals gegen Brasilien und Spanien durch. Die ganz heiße Phase der WM beginnt!

Deutschland - Schweden am 29.06. um 18:30 Uhr

Der erste ganz harte Test für die Deutschen, die bislang jedes Spiel ohne Gegentor gewannen: Im Viertelfinale in Rennes kommt es zur Neuauflage des Olympia-Endspiels von 2016.

Kommentator: Flo Hauser / Expertin: Nicole Rolser

