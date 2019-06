Women's World Cup-Livestream: USA - Thailand am 11.06.

Zum zweiten Mal in Folge qualifizierte sich Thailand für die Endrunde, als Belohnung gibt es zum Auftakt ein Duell mit dem amtierenden Weltmeister.

Kommentator: Mario Rieker



Women's World Cup Livestreams

Deutschland - China am 08.06. um 15:00 Uhr

Eine ganz harte Aufgabe gleich zu Beginn für die deutsche Elf: Im ersten Spiel der Gruppe B warten die Chinesinnen, eine traditionelle Macht im Frauenfußball.

Kommentator: Jan Platte / Expertin: Nicole Rolser

England - Schottland am 09.06. um 18:00 Uhr

Britisches Aufeinandertreffen zum Auftakt von Gruppe D: Die Engländerinnen gehören zu den Favoritinnen auf den Titel und wollen endlich zum ersten Mal über das Viertelfinale hinaus, Schottland ist zum ersten Mal überhaupt dabei.

Kommentator: Guido Hüsgen

Argentinien - Japan am 10.06. um 18:00 Uhr

Die Argentinierinnen verloren bislang jedes ihrer sechs WM-Spiele bei einem Torverhältnis von 2:33, Japan erreichte zuletzt zweimal in Folge das WM-Finale.

Kommentator: Lukas Schönmüller

