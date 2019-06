Women's World Cup-Livestream: Südafrika - Deutschland am 17.06.

Nach zwei mühsamen 1:0-Siegen soll es diesmal deutlich leichter werden für Deutschland gegen die WM-Debütantinnen - im letzten Vorrundenspiel geht es um Platz 1 in Gruppe B. Damit ginge das Team den US-Amerikanerinnen im Achtelfinale aus dem Weg und träfe auf einen Gruppendritten.

Kommentator: Flo Hauser / Expertin: Nicole Rolser



Women's World Cup Livestreams

England - Argentinien am 14.06. um 21:00 Uhr

Bei den Männern ein Klassiker zweier Weltklasse-Teams - bei den Frauen erwarten alle am zweiten Spieltag in Gruppe D einen klaren Sieg der Engländerinnen.

Kommentator: Flo Hauser

Niederlande - Kamerun am 15.06. um 15:00 Uhr

Beide Teams nehmen zum zweiten Mal an der WM-Endrunde teil, am zweiten Spieltag der Gruppe E treffen sie in Valenciennes aufeinander.

Kommentator: Mario Rieker

USA - Chile am 16.06. um 18:00 Uhr

Das zweite Gruppenspiel sollte für die Titelverteidigerinnen aus den USA im Pariser Prinzenpark eine klare Angelegenheit sein - oder gelingt Chile die Sensation?

Kommentator: Mario Rieker

