Women's World Cup-Livestream: Niederlande - Kamerun am 15.06.

Beide Teams nehmen zum zweiten Mal an der WM-Endrunde teil, am zweiten Spieltag der Gruppe E treffen sie in Valenciennes aufeinander.

Kommentator: Mario Rieker



Women's World Cup Livestreams

Deutschland - Spanien am 12.06. um 18:00 Uhr

Zweites Vorrundenspiel für Deutschland, es bleibt kompliziert: Spanien ist eine Mannschaft mit Zukunft im Frauenfußball und hat zehn Spielerinnen von Champions-League-Finalist FC Barcelona sowie fünf von Meister Atletico Madrid im Kader.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Expertin: Tabea Kemme

Australien - Brasilien am 13.06. um 18:00 Uhr

In ihrem zweiten Gruppenspiel trifft die Mannschaft aus Australien auf die Brasilianerinnen, für die bei der letzten Frauen-WM bereits im Achtelfinale Endstation war.

Kommentator: Flo Hauser

England - Argentinien am 14.06. um 21:00 Uhr

Bei den Männern ein Klassiker zweier Weltklasse-Teams - bei den Frauen erwarten alle am zweiten Spieltag in Gruppe D einen klaren Sieg der Engländerinnen.

Kommentator: Flo Hauser

