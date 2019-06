Women's World Cup-Livestream: Italien - Brasilien am 18.06.

Im französischen Valenciennes trifft Italien auf die Auswahl Brasilliens. Die Südamerikanerinnen warten noch immer auf ihren ersten WM-Titel.

Kommentator: Nico Seepe



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Italien - Brasilien am 18.06. um 21:00 Uhr!

Women's World Cup Livestreams

Niederlande - Kamerun am 15.06. um 15:00 Uhr

Beide Teams nehmen zum zweiten Mal an der WM-Endrunde teil, am zweiten Spieltag der Gruppe E treffen sie in Valenciennes aufeinander.

Kommentator: Mario Rieker

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

USA - Chile am 16.06. um 18:00 Uhr

Das zweite Gruppenspiel sollte für die Titelverteidigerinnen aus den USA im Pariser Prinzenpark eine klare Angelegenheit sein - oder gelingt Chile die Sensation?

Kommentator: Mario Rieker

Südafrika - Deutschland am 17.06. um 18:00 Uhr

Nach zwei mühsamen 1:0-Siegen soll es diesmal deutlich leichter werden für Deutschland gegen die WM-Debütantinnen - im letzten Vorrundenspiel geht es um Platz 1 in Gruppe B. Damit ginge das Team den US-Amerikanerinnen im Achtelfinale aus dem Weg und träfe auf einen Gruppendritten.

Kommentator: Flo Hauser / Expertin: Nicole Rolser

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus Italien und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.