Women's World Cup-Livestream: England - Schottland am 09.06.

Britisches Aufeinandertreffen zum Auftakt von Gruppe D: Die Engländerinnen gehören zu den Favoritinnen auf den Titel und wollen endlich zum ersten Mal über das Viertelfinale hinaus, Schottland ist zum ersten Mal überhaupt dabei.

Kommentator: Guido Hüsgen



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe England - Schottland am 09.06. um 18:00 Uhr!

Women's World Cup Livestreams

Frankreich - Südkorea am 07.06. um 21:00 Uhr

Zum ersten Mal findet die Frauen-WM in Frankreich statt - und die Gastgeberinnen eröffnen das Turnier im Pariser Prinzenpark als einer der großen Favoriten auf den Titel.

Kommentator: Mario Rieker

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Deutschland - China am 08.06. um 15:00 Uhr

Eine ganz harte Aufgabe gleich zu Beginn für die deutsche Elf: Im ersten Spiel der Gruppe B warten die Chinesinnen, eine traditionelle Macht im Frauenfußball.

Kommentator: Jan Platte / Expertin: Nicole Rolser

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.