UEFA Nations League-Livestream: Niederlande - Frankreich am 16.11.

Die Nations League live auf DAZN! In Deutschlands Gruppe 1 in Liga A empfängt die Niederlande Weltmeister Frankreich. In einem umkämpften Hinspiel traf Olivier Giroud zum 2:1-Siegtreffer für Les Bleus. Kann die Elftal sich für die Niederlage revanchieren und somit den Vorsprung auf den Tabellendritten Deutschland ausbauen?

Moderator: Gari Paubandt / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 20:35 Uhr.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Niederlande - Frankreich am 16.11. um 01:00 Uhr!

UEFA Nations League Livestreams

Kasachstan - Lettland am 15.11. um 01:00 Uhr

Die Nations League live auf DAZN! In der Gruppe D trifft Kasachstan auf Lettland. Die Partie wird in der Astana Arena ausgetragen.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Gibraltar - Armenien am 16.11. um 01:00 Uhr

Die Nations League live auf DAZN! In der Gruppe D trifft Gibraltar auf Armenien. Die Partie wird im Victoria Stadium ausgetragen.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.