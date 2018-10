UEFA Nations League-Livestream: Israel - Schottland am 11.10.

Am 3. Spieltag der UEFA Nations League reisen die Schotten zu einem Gruppenspiel in das Sammy Ofer Stadion nach Israel. Schottland steht mit einem Sieg an der Tabellenspitze der Liga C in Gruppe 1! Israel kann keinen Sieg vorweisen, befindet sich so auf Platz 3. Können sie den Heimvorteil nutzen und die ersten Punkte holen?



Kosovo - Malta am 11.10. um 20:45 Uhr

Liga D, Gruppe 3. Es heißt Tabellenerster gegen den Tabellenletzten! Kosovo erwartet am 3. Spieltag der UEFA Nations League Malta. Bisher konnte die maltesische Elf noch kein Spiel für sich entscheiden. Holt sich Kosovo die nächsten Punkte und setzt sich weiter nach oben ab?

