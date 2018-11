UEFA Nations League-Livestream: Deutschland - Niederlande am 19.11.

Die UEFA Nations League auf DAZN! Am 6. Spieltag in Liga A Gruppe 1 muss Deutschland wieder ran. Es geht gegen die Elf aus den Niederlanden, die bisher nur einen Sieg erzielen konnte. Das erste Duell der beiden Mannschaften am 3. Spieltag haben Jogis Jungs mit einem 0:3 verloren. Jetzt heißt es zu gewinnen, sonst steigt die deutsche Nationalmannschaft in Gruppe 2 ab!

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Peter Hyballa



UEFA Nations League Livestreams

Aserbaidschan - Färöer-Inseln am 17.11. um 01:00 Uhr

In der UEFA Nations League treffen Aserbaidschan und Färöer aufeinander. Im Hinspiel behielt Aserbaidschan mit 3:0 die Oberhand.

Schweiz - Belgien am 18.11. um 01:00 Uhr

Am sechsten und letzten Spieltag der UEFA Nations League kommt es zum Duell um den Gruppensieg zwischen der Schweiz und Belgien. Die Rode Duivels um Eden Hazard strotzen nach einer erfolgreichen WM nur so vor Selbstvertrauen, doch sollte man die Eidgenossen mit Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri nicht unterschätzen.

Kommentator: Uwe Morawe / Experte: Lutz Pfannenstiel

Deutschland - Niederlande (Delayed) am 19.11. um 01:00 Uhr

Am 6. Spieltag in Liga A Gruppe 1 muss Deutschland wieder in der Nations League ran. Es geht gegen die Elf aus den Niederlanden, die bisher nur einen Sieg erzielen konnte. Das erste Duell der beiden Mannschaften am 3. Spieltag haben Jogis Jungs mit einem 0:3 verloren. Jetzt heißt es zu gewinnen, sonst steigt die deutsche Nationalmannschaft in Gruppe 2 ab!

