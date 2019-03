UEFA Europa League-Livestream: Valencia - FK Krasnodar am 07.03.

Der Gewinn der UEFA Europa League ist für den FC Valencia der einzig realistische Weg, auch nächste Saison in der UEFA Champions League zu starten. Dafür fehlen noch etliche Schritte – der erste wäre ein gutes Hinspiel-Ergebnis gegen Krasnodar. Welch „ekliger“ Gegner die Russen sind, stellte neulich erst Kevin Volland fest, der mit Leverkusen gegen sie ausschied.

Kommentator: Guido Hüsgen / Experte: Peter Hyballa



FC Sevilla - Slavia Prag am 07.03. um 18:55 Uhr

Im Achtelfinale der UEFA Europa League trifft der FC Sevilla auf Slavia Prag. Zuletzt gab es dieses Duell im Jahr 2007 in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Damals verloren die Tschechen in Spanien 2:4 und zu Hause 0:3. Auch jetzt erwartet Sevilla von sich selbst zwei deutliche Siege.

Kommentator: Frederik Harder / Experte: Lutz Pfannenstiel

Chelsea - Dynamo Kiew am 07.03. um 21:00 Uhr

Ein enttäuschender Tabellenplatz, ein Streit zwischen Torwart und Trainer und ein verlorenes Pokalfinale: Für den FC Chelsea ist der Spätwinter 2019 besonders frostig. Zeit also, den eigenen Laden wieder zusammenzubekommen. Gegen Dynamo Kiew muss es deswegen schon ein deutlicher Sieg sein im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League.

Kommentator: Robert Hunke / Experte: Necat Aygün

