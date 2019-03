UEFA Europa League-Livestream: Rennes - Arsenal am 07.03.

Stade Rennes ist einer der größten Außenseiter im Achtelfinale der UEFA Europa League. Wie man sich bei einem solchen blamiert, weiß Arsenal, bewiesen in der Zwischenrunde in Borisov. Am Ende setzten sich die Londoner souverän im Rückspiel durch. Jetzt soll es gegen die Franzosen deutlich weniger mühevoll werden.

Kommentator: Daniel Günther / Experte: Michael Hofmann



FC Sevilla - Slavia Prag am 07.03. um 18:55 Uhr

Im Achtelfinale der UEFA Europa League trifft der FC Sevilla auf Slavia Prag. Zuletzt gab es dieses Duell im Jahr 2007 in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Damals verloren die Tschechen in Spanien 2:4 und zu Hause 0:3. Auch jetzt erwartet Sevilla von sich selbst zwei deutliche Siege.

Kommentator: Frederik Harder / Experte: Lutz Pfannenstiel

Chelsea - Dynamo Kiew am 07.03. um 21:00 Uhr

Ein enttäuschender Tabellenplatz, ein Streit zwischen Torwart und Trainer und ein verlorenes Pokalfinale: Für den FC Chelsea ist der Spätwinter 2019 besonders frostig. Zeit also, den eigenen Laden wieder zusammenzubekommen. Gegen Dynamo Kiew muss es deswegen schon ein deutlicher Sieg sein im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League.

Kommentator: Robert Hunke / Experte: Necat Aygün

