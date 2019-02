UEFA Europa League-Livestream: Real Betis - Rennes am 21.02.

Real Betis und Stade Rennes hauten sich im Hinspiel die Tore gegenseitig um die Ohren, 3:3 endete die bislang torreichste Partie dieser Runde. Im Rückspiel der Zwischenrunde in der UEFA Europa League haben die Spanier im Estadio Benito Villamarin die leicht besseren Voraussetzungen.

Kommentator: Matthias Naebers



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Real Betis - Rennes am 21.02. um 21:00 Uhr!

UEFA Europa League Livestreams

FC Sevilla - Lazio Rom am 20.02. um 18:00 Uhr

Im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan fällt die Entscheidung im Sechzehntelfinale der UEFA Europa League. Beide Teams haben sich gute Chancen im Wettbewerb ausgerechnet, ein so frühes Aus würde also jeweils einen Schatten auf die Saison werfen.

Kommentator: Frederik Harder / Experte: Moritz Volz

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Zenit - Fenerbahce am 21.02. um 18:55 Uhr

Zenit St. Petersburg setzte sich in der Gruppenphase noch als Erster durch, im Hinspiel in Istanbul war diese Souveränität plötzlich weg. Fenerbahce gewann 1:0, den einzigen Treffer erzielte Islam Slimani. Nun brauchen die Russen mindestens zwei Tore, um direkt ins Achtelfinale einzuziehen.

Kommentator: Florian Hauser / Experte: Moritz Volz

Genk - Slavia Prag am 21.02. um 21:00 Uhr

Genk empfängt in der Zwischenrunde der UEFA Europa League Slavia Prag. Die Tschechen machen als Minimalisten weiter, das Hinspiel endete 0:0. Schon in der Gruppenphase war es mit Slavia-Beteiligung immer dürftig, der Verein zog mit einem Torverhältnis von 4:3 in die K.o-Phase ein. Zusammen mit Arsenal hat Prag die beste Defensive des Wettbewerbs - die Offensive muss allerdings noch zulegen, damit es fürs Achtelfinale reicht.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.