UEFA Europa League-Livestream: Real Betis - AC Mailand am 08.11.

Gennaro Gattuso steht unter Druck! In der Serie A läuft es für AC Mailand alles andere als gut, auch in der UEFA Europa League gab es zuletzt eine enttäuschende 1:2-Heimniederlage gegen Betis Sevilla. Am 4. Spieltag haben die Rossoneri aber die Chance, die Tabellenführung zurückzuerobern. Der aktuelle Spitzenreiter Real Betis ist noch ungeschlagen! Wer entscheidet das Topspiel in Gruppe F für sich?

Kommentator: Max Siebald



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Real Betis - AC Mailand am 08.11. um 01:00 Uhr!

UEFA Europa League Livestreams

Celtic - RB Leipzig am 08.11. um 01:00 Uhr

Nach holprigem Saisonstart ist RB Leipzig spätestens nach dem souveränen 2:0-Heimsieg in der UEFA Europa League gegen Celtic Glasgow in der neuen Spielzeit angekommen. Mit einem Sieg am 4. Gruppenspieltag in Glasgow können Rangnicks Jungs mit etwas Hilfe von Salzburg bereits das Ticket fürs Sechzehntelfinale buchen.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Jan Platte / Ralph Gunesch. Vorbericht ab 20:45 live aus dem Stadion.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.