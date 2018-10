UEFA Europa League-Livestream: RB Leipzig - Celtic am 25.10.

In Gruppe B treffen am 3. Spieltag der UEFA Europa League Leipzig und Celtic Glasgow aufeinander. Die Gastgeber stehen dank eines besseren Torverhältnisses auf Platz 2, die Gäste punktgleich auf dem 3. Rang. Kann Rangnicks Elf einen Sieg einfahren und damit der K.o.-Phase einen Schritt näherkommen?

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Jonas Hummels. Vorberichte live aus dem Stadion ab 18:40 Uhr!



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe RB Leipzig - Celtic am 25.10. um 02:00 Uhr!

UEFA Europa League Livestreams

Marseille - Lazio Rom am 25.10. um 02:00 Uhr

Am 3. Spieltag der UEFA Europa League empfängt Vorjahresfinalist Olympique Marseille im Stade Velodrome Lazio Rom. Schaffen es die Gäste um Torjäger Ciro Immobile nach der 1:4-Klatsche bei Eintracht Frankfurt zurück in die Erfolgsspur?

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.