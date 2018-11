UEFA Europa League-Livestream: Lüttich - FC Sevilla am 29.11.

Der FC Sevilla arbeitet in dieser Saison am vierten UEFA-Europa-League-Titel innerhalb von sechs Jahren. Mit der besten Tordifferenz aller Teams sind die Spanier nach vier Spieltagen auf dem besten Weg diesem Ziel näherzukommen und können mit einem Sieg im nächsten Spiel gegen Standard Lüttich bereits das Weiterkommen sichern. Ob das gelingt, siehst Du hier.

Kommentator: Max Gross



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Lüttich - FC Sevilla am 29.11. um 01:00 Uhr!

UEFA Europa League Livestreams

Spartak Moskau - Rapid Wien am 29.11. um 01:00 Uhr

Der 5. Spieltag der UEFA Europa League auf DAZN! Spartak Moskau erwartet Rapid Wien. Das Duell der beiden Mannschaften am 1. Spieltag konnte Wien mit 2:0 für sich entscheiden. Die Österreicher sind aktuell Tabellenletzter in Gruppe G, könnten durch einen Sieg in Russland allerdings auf Rang 2 springen.

Moderator: Sascha Bandermann / Kommentator: Philipp Krummholz / Experte: Andreas Ivanschitz. Vorberichte ab 16:35 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.