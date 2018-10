UEFA Europa League-Livestream: Limassol - Marseille am 04.10.

2. Spieltag der UEFA Europa League auf DAZN! Limassol zu Hause im Tsirion Stadium gegen Olympique Marseille. Die Mannschaft von Trainer Sofronis Avgousti verlor am 1. Spieltag auswärts 2:1 bei Lazio Rom. Olympique verlor unter Trainer Rudi Garcia ebenfalls mit 2:1 gegen die Eintracht. Wer holt sich den ersten Sieg in Gruppe H?



Astana - Rennes am 04.10. um 16:50 Uhr

Die UEFA Europa League live auf DAZN! Am 2. Gruppenspieltag der Gruppe K reist der französische Vertreter Stade Rennes zum FC Astana aus Kasachstan. Kann Rennes die Tabellenführung verteidigen?

Anderlecht - Dinamo Zagreb am 04.10. um 18:55 Uhr

Der RSC Anderlecht empfängt am 2. Gruppenspieltag der UEFA Europa League Dinamo Zagreb. Während die Gäste ihr Auftaktspiel mit 4:1 gewannen, mussten die Belgier eine 0:1 Niederlage hinnehmen. Ob diesmal ein Sieg gelingt erfährst du live auf DAZN!

Jablonec – Kiew am 04.10. um 21:00 Uhr

Der 2. Spieltag der UEFA Europa League auf DAZN! In der Gruppe K empfängt FK Jablonec den ukrainischen Rekordmeister Dynamo Kiew. Jablonec verlor das auswärts Auftaktspiel gegen Rennes mit 0:1. Dynamo spielte zu Hause 2:2 gegen Astana. Die Partie wird im Stadion Strelnice ausgetragen.

