UEFA Europa League-Livestream: Inter Mailand - Eintracht Frankfurt am 14.03.

Im Achtelfinalrückspiel der UEFA Europa League muss sich die Eintracht im San Siro gegen Inter Mailand beweisen. Mehr als 13.000 Frankfurter Fans sind in Italien dabei. Tragen sie das Team von Adi Hütter zum Sieg?

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Jan Platte / Experten: Benny Lauth und Jonas Hummels



UEFA Europa League Livestreams

GoalZone: Achtelfinale - Rückspiele am 14.03. um 18:55 Uhr

Tag der Entscheidungen in der Europa League! Wer erkämpft sich den Weg ins Viertelfinale? Du weißt nicht welches Achtelfinal-Rückspiel du dir reinziehen sollst? Wir nehmen dir diese Entscheidung ab. In der Goalzone verpasst du keine Bude!

Kommentator: Jan Lüdeke und Christoph Stadtler / Experte: Sebastian Kneissl

Slavia Prag - FC Sevilla am 14.03. um 21:00 Uhr

Der FC Sevilla hat in dieser Saison die Chance, alleiniger Rekordsieger der UEFA Europa League seit 2009 zu werden. Das Weiterkommen im Achtelfinalrückspiel gegen Slavia Prag wär der nächste Schritt dafür.

Kommentator: Frederik Hader / Experte: Lutz Pfannenstiel

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.