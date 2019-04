UEFA Europa League-Livestream: GoalZone: Viertelfinale - Hinspiele am 11.04.

Eintracht Frankfurt kämpft bei Benfica um das verbliebene Schicksal des deutschen Fußballs auf europäischer Ebene, Arsenal und Neapel treffen sich zum Spitzenspiel, Villarreal empfängt Valencia Chelsea reist zu Slavia Prag.

Kommentator: Christoph Stadler / Experte: Sebastian Kneißl



UEFA Europa League Livestreams

Arsenal - Neapel am 11.04. um 21:00 Uhr

Von den Namen her ist das der Kracher im Viertelfinale, in der kommenden Saison könnte es auch ein Duell in der Champions League sein – jetzt müssen beide Teams beweisen, warum sie bei den meisten Wettanbietern auf Platz 2 und 3 liegen auf der Liste der wahrscheinlichsten Titelgewinner.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Benny Lauth

