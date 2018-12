UEFA Europa League-Livestream: GoalZone - 6. Spieltag am 13.12.

GoalZone - Die UEFA Europa League live auf DAZN! Ab 18:55 Uhr siehst du unter anderem Lazio Rom gegen die Eintracht, die Glasgow Rangers bei Rapid Wien und Villareal gegen Spartak Moskau! Aus den 21 Uhr Spielen hast du RB Leipzig gegen Trondheim Rosenburg, Celtic Glasgow gegen Salzburg, AEK Lanarka gegen Leverkusen und noch mehr zur Auswahl!

Kommentatoren: Christoph Stadtler, Lukas Schönmüller / Experte: Sebastian Kneissl



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe GoalZone - 6. Spieltag am 13.12. um 01:00 Uhr!

UEFA Europa League Livestreams

RB Leipzig - Trondheim am 13.12. um 01:00 Uhr

Die Mannschaft von Ralf Rangnick hat es nicht mehr in eigener Hand: Leipzig muss gewinnen und darauf hoffen, dass Celtic verliert. Trondheim hat in insgesamt 13 Begegnungen gegen Bundesligisten erst 1 Mal gewinnen können. Am 2. Spieltag konnte sich RB mit 1:3 in Trondheim durchsetzen. Der amtierende Norwegische Meister ist bereits ausgeschieden.

Kommentator: Jan Platte / Moderator: Alex Schlüter / Experte: Ralph Gunesch

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.