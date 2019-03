UEFA Europa League-Livestream: FK Krasnodar - Valencia am 14.03.

Spanien regiert traditionell in der UEFA Europa League, Valencia möchte auch mal wieder weit kommen. Dafür muss das Team zunächst in Krasnodar bestehen. Ob es im Achtelfinalrückspiel für die Spanier fürs Weiterkommen reicht, siehst du auf DAZN.

Kommentator: Guido Hüsgen / Experte: Peter Hyballa



GoalZone: Achtelfinale - Rückspiele am 14.03. um 18:55 Uhr

Tag der Entscheidungen in der Europa League! Wer erkämpft sich den Weg ins Viertelfinale? Du weißt nicht welches Achtelfinal-Rückspiel du dir reinziehen sollst? Wir nehmen dir diese Entscheidung ab. In der Goalzone verpasst du keine Bude!

Kommentator: Jan Lüdeke und Christoph Stadtler / Experte: Sebastian Kneissl

Inter Mailand - Eintracht Frankfurt am 14.03. um 21:00 Uhr

Im Achtelfinalrückspiel der UEFA Europa League muss sich die Eintracht im San Siro gegen Inter Mailand beweisen. Mehr als 13.000 Frankfurter Fans sind in Italien dabei. Tragen sie das Team von Adi Hütter zum Sieg?

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Jan Platte / Experten: Benny Lauth und Jonas Hummels

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.