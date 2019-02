UEFA Europa League-Livestream: Dynamo Kiew - Piräus am 21.02.

In der Runde der letzten 32 ist Olympiakos Piräus zu Gast im Olympiastadion in Kiew. Seit vier Jahren haben sich beide Teams international nicht mehr in einer K.o.-Runde durchgesetzt.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Dynamo Kiew - Piräus am 21.02. um 21:00 Uhr!

UEFA Europa League Livestreams

FC Sevilla - Lazio Rom am 20.02. um 18:00 Uhr

Im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan fällt die Entscheidung im Sechzehntelfinale der UEFA Europa League. Beide Teams haben sich gute Chancen im Wettbewerb ausgerechnet, ein so frühes Aus würde also jeweils einen Schatten auf die Saison werfen.

Kommentator: Frederik Harder / Experte: Moritz Volz

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Zenit - Fenerbahce am 21.02. um 18:55 Uhr

Zenit St. Petersburg setzte sich in der Gruppenphase noch als Erster durch, im Hinspiel in Istanbul war diese Souveränität plötzlich weg. Fenerbahce gewann 1:0, den einzigen Treffer erzielte Islam Slimani. Nun brauchen die Russen mindestens zwei Tore, um direkt ins Achtelfinale einzuziehen.

Kommentator: Florian Hauser / Experte: Moritz Volz

Real Betis - Rennes am 21.02. um 21:00 Uhr

Real Betis und Stade Rennes hauten sich im Hinspiel die Tore gegenseitig um die Ohren, 3:3 endete die bislang torreichste Partie dieser Runde. Im Rückspiel der Zwischenrunde in der UEFA Europa League haben die Spanier im Estadio Benito Villamarin die leicht besseren Voraussetzungen.

Kommentator: Matthias Naebers

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.