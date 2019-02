UEFA Europa League-Livestream: Benfica - Galatasaray am 21.02.

Das Duell zweier Champions-League-Absteiger! Benfica Lissabon empfängt im Rückspiel der Zwischenrunde Galatasaray Istanbul. Beide Klubs scheiterten in der Champions-League-Gruppenphase deutlich und müssen an ihrer Offensive arbeiten, um in der UEFA Europa League einem internationalen Titel näher zu kommen.

Kommentator: Guido Hüsgen / Experte: Necat Aygün



UEFA Europa League Livestreams

FC Sevilla - Lazio Rom am 20.02. um 18:00 Uhr

Im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan fällt die Entscheidung im Sechzehntelfinale der UEFA Europa League. Beide Teams haben sich gute Chancen im Wettbewerb ausgerechnet, ein so frühes Aus würde also jeweils einen Schatten auf die Saison werfen.

Kommentator: Frederik Harder / Experte: Moritz Volz

Zenit - Fenerbahce am 21.02. um 18:55 Uhr

Zenit St. Petersburg setzte sich in der Gruppenphase noch als Erster durch, im Hinspiel in Istanbul war diese Souveränität plötzlich weg. Fenerbahce gewann 1:0, den einzigen Treffer erzielte Islam Slimani. Nun brauchen die Russen mindestens zwei Tore, um direkt ins Achtelfinale einzuziehen.

Kommentator: Florian Hauser / Experte: Moritz Volz

Real Betis - Rennes am 21.02. um 21:00 Uhr

Real Betis und Stade Rennes hauten sich im Hinspiel die Tore gegenseitig um die Ohren, 3:3 endete die bislang torreichste Partie dieser Runde. Im Rückspiel der Zwischenrunde in der UEFA Europa League haben die Spanier im Estadio Benito Villamarin die leicht besseren Voraussetzungen.

Kommentator: Matthias Naebers

