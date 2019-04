UEFA Europa League-Livestream: Benfica - Eintracht Frankfurt am 11.04.

Nach Schachtjor Donezk und Inter Mailand wartet auch im Viertelfinale ein Absteiger aus der Champions League auf die Eintracht – in ihrer langen Geschichte treffen beide zum ersten Mal aufeinander.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Jan Platte / Experten: Jonas Hummels und Ralph Gunesch. Vorberichte ab 20:45 Uhr.



UEFA Europa League Livestreams

GoalZone: Viertelfinale - Hinspiele am 11.04. um 21:00 Uhr

Eintracht Frankfurt kämpft bei Benfica um das verbliebene Schicksal des deutschen Fußballs auf europäischer Ebene, Arsenal und Neapel treffen sich zum Spitzenspiel, Villarreal empfängt Valencia Chelsea reist zu Slavia Prag.

Kommentator: Christoph Stadler / Experte: Sebastian Kneißl

