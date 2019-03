UEFA Europa League-Livestream: Benfica - Dinamo Zagreb am 14.03.

Im Achtelfinalrückspiel der UEFA Europa League empfängt Benfica Lissabon Dinamo Zagreb im Estadio da Luz. Für die Portugiesen wäre alles andere als das Weiterkommen gegen den amtierenden kroatischen Meister eine Enttäuschung.

Kommentator: Max Siebald



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Benfica - Dinamo Zagreb am 14.03. um 21:00 Uhr!

UEFA Europa League Livestreams

GoalZone: Achtelfinale - Rückspiele am 14.03. um 18:55 Uhr

Tag der Entscheidungen in der Europa League! Wer erkämpft sich den Weg ins Viertelfinale? Du weißt nicht welches Achtelfinal-Rückspiel du dir reinziehen sollst? Wir nehmen dir diese Entscheidung ab. In der Goalzone verpasst du keine Bude!

Kommentator: Jan Lüdeke und Christoph Stadtler / Experte: Sebastian Kneissl

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Inter Mailand - Eintracht Frankfurt am 14.03. um 21:00 Uhr

Im Achtelfinalrückspiel der UEFA Europa League muss sich die Eintracht im San Siro gegen Inter Mailand beweisen. Mehr als 13.000 Frankfurter Fans sind in Italien dabei. Tragen sie das Team von Adi Hütter zum Sieg?

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Jan Platte / Experten: Benny Lauth und Jonas Hummels

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.