UEFA Europa League-Livestream: Arsenal - Valencia am 02.05.

Letztes Jahr war im Halbfinale der gegen Atletico Madrid Schluss für die Gunners, dieses Mal wartet in Valencia erneut ein spanischer Gegner - die Gäste scheiterten zuletzt 2014 kurz vor dem Finale am späteren Titelgewinner FC Sevilla.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Sebastian Kneißl



Europa lernt die Eintracht fürchten: Frankfurt kann nach einer schon jetzt herausragenden Saison zum ersten Mal seit 1980 ein internationales Finale erreichen und trifft im Halbfinal-Hinspiel auf Chelsea, das im bisherigen Wettbewerb elf von zwölf Spielen meist deutlich gewann.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Lukas Schönmüller / Experten: Ralph Gunesch und Jonas Hummels. Vorberichte aus dem Stadion ab 20:45 Uhr.

