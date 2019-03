UEFA Europa League-Livestream: Arsenal - Rennes am 14.03.

Nach dem Achtelfinalhinspiel in Frankreich will der FC Arsenal im Rückspiel vor heimischem Publikum gegen Stade Rennes ins Viertelfinale der UEFA Europa League einziehen. Ob die Gunners ihrer Favoritenrolle gerecht werden, oder Rennes für die Überraschung sorgt, siehst du auf DAZN.

Kommentator: Daniel Günther / Experte: Michael Hofmann



UEFA Europa League Livestreams

GoalZone: Achtelfinale - Rückspiele am 14.03. um 18:55 Uhr

Tag der Entscheidungen in der Europa League! Wer erkämpft sich den Weg ins Viertelfinale? Du weißt nicht welches Achtelfinal-Rückspiel du dir reinziehen sollst? Wir nehmen dir diese Entscheidung ab. In der Goalzone verpasst du keine Bude!

Kommentator: Jan Lüdeke und Christoph Stadtler / Experte: Sebastian Kneissl

Inter Mailand - Eintracht Frankfurt am 14.03. um 21:00 Uhr

Im Achtelfinalrückspiel der UEFA Europa League muss sich die Eintracht im San Siro gegen Inter Mailand beweisen. Mehr als 13.000 Frankfurter Fans sind in Italien dabei. Tragen sie das Team von Adi Hütter zum Sieg?

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Jan Platte / Experten: Benny Lauth und Jonas Hummels

