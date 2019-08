UEFA Champions League-Livestream: Young Boys - Roter Stern Belgrad am 21.08.

Hinspiel in Bern in der entscheidenden Runde der Qualifikation: Im vergangenen Jahr setzten sich die Belgrader in dieser Runde gegen Salzburg durch, die Young Boys warfen Dinamo Zagreb raus - jetzt kann nur einer von beiden die Gruppenphase erreichen.

Kommentator: Tobi Fischbeck



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Young Boys - Roter Stern Belgrad am 21.08. um 21:00 Uhr!

UEFA Champions League Livestreams

CFR Cluj - Slavia Prag am 20.08. um 21:00 Uhr

Der viermalige rumänische Meister Cluj empfängt zum Champions-League-Playoff-Hinspiel Slavia Prag. Der Gast aus Tschechien mischte im vergangenen Jahr die Europa League auf. Im Viertelfinale war gegen den FC Chelsea Schluss.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Piräus - Krasnodar (Delayed) am 21.08. um 21:00 Uhr

Piräus erreichte letzmals 2017/18 die Gruppenphase der UEFA Champions League, Krasnodar warte seit seiner Vereindsgründung 2008 auf die erstmalige Teilnahme.

Kommentator: Carsten Fuß

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus Italien und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Mittlerweile hat DAZN Rechte für die Champions League, Europa League und sogar für Bundesliga (Freitagsspiele, sonntags um 13.30 Uhr und Montagsspiele). Zudem kommen Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.