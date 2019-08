UEFA Champions League-Livestream: Trondheim - Dinamo Zagreb am 27.08.

In den 90er-Jahren und zu Beginn des neuen Jahrtausends war Rosenborg Stammgast in der Gruppenphase, erreichte 1997 sogar das Viertelfinale - das 0:2 aus dem Playoff-Hinspiel in Zagreb hat jetzt die Chance auf die erste Teilnahme seit zwölf Jahren stark verkleinert.

Kommentator: Matthias Naebers



FK Krasnodar - Piräus am 27.08. um 21:00 Uhr

Nach einem Jahr Pause steht Olympiakos kurz vor der Rückkehr in die Gruppenphase der UEFA Champions League dank des 4:0 im Hinspiel - die Russen brauchen die größte Stunde ihrer noch jungen Europapokal-Geschichte.

Kommentator: Carsten Fuß

