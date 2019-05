UEFA Champions League-Livestream: Tottenham - Liverpool am 01.06.

Rein englisches Finale in der Königsklasse! Während Jürgen Klopp und Liverpool vom ersten internationalen Titel seit 2005 träumen, greifen die Spurs nach dem ersten Champions-League-Gewinn ihrer Vereinsgeschichte.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Jan Platte / Experte: Per Mertesacker. Vorberichte ab 20:30 Uhr.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Tottenham - Liverpool am 01.06. um 21:00 Uhr!

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.