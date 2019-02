UEFA Champions League-Livestream: Tottenham - Borussia Dortmund am 13.02.

Beeindruckt der Bundesliga-Tabellenführer auch Europa? In Wembley bietet sich dem BVB dafür die ideale Gelegenheit. Tottenham fehlen die verletzten Harry Kane und Dele Alli. Dortmund stellt die bislang beste Abwehr der Champions League, ein weiteres Spiel ohne Gegentreffer wäre enorm wertvoll.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Jan Platte / Experte: Per Mertesacker. Vorberichte ab 20:45 Uhr live aus dem Stadion.



Man United - PSG am 12.02. um 21:00 Uhr

Duell der Riesen im Old Trafford! Ole Gunnar Solskjaer feiert sein Trainer-Debüt in der Champions League – und das direkt gegen einen Titelfavoriten. Paris überzeugte in der Vorrunde mit 17 Toren in sechs Partien, die stärkste Offensive des Wettbewerbs. Jetzt fehlt aber in beiden Spielen gegen United der am Mittelfuß verletzte Star-Stürmer Neymar.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Alexis Menuge

Ajax - Real Madrid am 13.02. um 21:00 Uhr

Beinahe hätte Ajax den Bayern Gruppenplatz 1 noch entrissen. Nun geht es für die starken Niederländer gegen den amtierenden Champions-League-Sieger! Real Madrid dominierte eine schwache Vorrundengruppe, ohne dabei oft zu überzeugen. In Amsterdam darf es aus Madrider Sicht keinen weiteren Wackler geben.

Kommentator: Robert Hunke / Experte: Jonas Hummels

