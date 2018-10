UEFA Champions League-Livestream: Real Madrid - Pilsen am 23.10.

Das erste Aufeinandertreffen beider Teams live auf DAZN! Durch einen Fehlpass von Toni Kroos verlor man am letzten Spieltag 0:1 gegen ZSKA Moskau. Pilsen kann als Außenseiter der Gruppe G immerhin einen Punkt aus den ersten beiden Gruppenspielen verbuchen. Hat der tschechische Meister im Estadio Santiago Bernabeu eine Chance? Die Antwort siehst du hier auf DAZN!

Kommentator: Oliver Forster / Experte: Andreas Ivanschitz



UEFA Champions League Livestreams

Ajax - Benfica am 23.10. um 02:00 Uhr

Die UEFA Champions League live auf DAZN! Am 3. Spieltag der Gruppenphase empfängt Ajax Amsterdam in der Johan Cruijff Arena die Gäste aus Benfica. Zuletzt erzielte die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag ein 1:1 gegen den FC Bayern und steht somit punktgleich mit Kovacs Elf auf Platz 1 in Gruppe E. Rui Vitorias Truppe setzte sich mit 3:2 gegen Athen durch und fuhr den ersten Sieg ein.

Kommentator: Tino Polster

