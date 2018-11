UEFA Champions League-Livestream: PSG - Liverpool am 28.11.

In keiner aktuellen CL-Gruppe geht es so eng zu wie in Gruppe C! Liverpool ist punktgleich mit Napoli, einen Punkt dahinter folgt Paris und Roter Stern ist nach dem 2:0-Sieg gegen die Klopp-Elf mit vier Zählern Letzter. Die Reds wollen im Parc des Princes eine Reaktion zeigen, Paris hingegen will an den Engländern in der Tabelle vorbeispringen.

Moderation: Lukas Schönmüller / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe PSG - Liverpool am 28.11. um 01:00 Uhr!

UEFA Champions League Livestreams

Lyon - Man City am 27.11. um 01:00 Uhr

Lyon könnte schon längst im Achtelfinale stehen, durch die Remis gegen die TSG muss sich Olympique nun umschauen. Noch sind die Franzosen voll auf Kurs, verlieren sie jedoch gegen City und Hoffenheim schlägt Schachtjor, so stehen sie vor dem 6. Spieltag punktgleich mit der TSG hinter Man City. Gelingt ein Dreier gegen Guardiolas Starensemble?

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Alexis Menuge

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Tottenham - Inter Mailand am 28.11. um 01:00 Uhr

Tottenham liegt vor dem 5. Spieltag als Dritter in Gruppe B drei Zähler hinter Inter. Die Londoner müssen vor heimischem Publikum gegen die Italiener gewinnen, um noch eine Chance auf den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale zu haben. Mit einem Inter Mailand Sieg steht die Spalletti-Truppe hingegen bereits in der K.o.-Runde.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Daniel Günther / Experte: Moritz Volz

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel