UEFA Champions League-Livestream: Monaco - Borussia Dortmund am 11.12.

Dortmund kämpft im Fernduell gegen Atletico Madrid um den Gruppensieg. Der BVB steht schon sicher im Champions-League-Achtelfinale, muss im Stade Louis II gewinnen und die Spanier dürfen maximal unentschieden gegen Brügge spielen - ansonsten geht es für Schwarz-Gelb als Zweiter in die K.o.-Runde.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Guensch. Vorberichte ab 20:45 Uhr live aus dem Stadion!



UEFA Champions League Livestreams

FC Schalke 04 - Lok Moskau am 11.12. um 01:00 Uhr

Der FC Schalke 04 ist bereits seit dem 5. Champions-League-Spieltag sicher im Achtelfinale. Nach dem enttäuschenden 1:3 in Porto, geht der Gruppensieg allerdings an die Portugiesen. Bleiben die Königsblauen bei der Höwedes-Rückkehr auf Schalke ungeschlagen? Die Russen müssen gewinnen, um noch eine Chance auf den Einzug in die Europa-League-Zwischenrunde zu haben.

Kommentator: Flo Hauser

