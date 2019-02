UEFA Champions League-Livestream: Man United - PSG am 12.02.

Duell der Riesen im Old Trafford! Ole Gunnar Solskjaer feiert sein Trainer-Debüt in der Champions League – und das direkt gegen einen Titelfavoriten. Paris überzeugte in der Vorrunde mit 17 Toren in sechs Partien, die stärkste Offensive des Wettbewerbs. Jetzt fehlt aber in beiden Spielen gegen United der am Mittelfuß verletzte Star-Stürmer Neymar.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Alexis Menuge



Die Römer haben als Gruppenzweiter in Porto den vom Namen her angenehmsten Gruppensieger dieses Jahres im Achtelfinale erwischt. In ihrer momentanen Form sind die Gastgeber aber selbst ein dankbarer Gegner, sie blamierten sich im Pokal und hängen in der Liga hinterher. Zudem gewann die Roma noch nie gegen Porto.

Moderator: Tobias Wahnschaffe / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch

