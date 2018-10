UEFA Champions League-Livestream: Liverpool - Roter Stern am 24.10.

An der Anfield Road begrüßt Jürgen Klopp am 3. Spieltag der Gruppenphase Vladan Milojevics Team aus Serbien. Die Reds, haben nach dem enttäuschenden Auftritt in Neapel (0:1) einiges gut zu machen. Gegen Roter Stern Belgrad ist ein Dreier für den Champions-League-Finalisten der vergangenen Saison Pflicht.

Kommentator: Daniel Günther / Experte: Moritz Volz



Ajax - Benfica am 23.10. um 02:00 Uhr

Die UEFA Champions League live auf DAZN! Am 3. Spieltag der Gruppenphase empfängt Ajax Amsterdam in der Johan Cruijff Arena die Gäste aus Benfica. Zuletzt erzielte die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag ein 1:1 gegen den FC Bayern und steht somit punktgleich mit Kovacs Elf auf Platz 1 in Gruppe E. Rui Vitorias Truppe setzte sich mit 3:2 gegen Athen durch und fuhr den ersten Sieg ein.

Kommentator: Tino Polster

Borussia Dortmund - Atletico Madrid (Highlights) am 24.10. um 02:00 Uhr

Dortmund empfängt Atletico - beide Teams sind bisher ohne Punktverlust, die Favre-Elf sogar noch ohne Gegentor in dieser Champions-League-Saison! 1996 traf der BVB in der Königsklasse das letzte Mal auf die Rojiblancos, in beiden Gruppenspielen gewann jeweils das Auswärtsteam. Wer kann sich in Gruppe A als Spitzenreiter absetzen? Hier gibt's die Highlights ab 23:15 Uhr. Das ganze Spiel siehst du hier in voller Länge ab 0 Uhr.

