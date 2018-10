UEFA Champions League-Livestream: Galatasaray - FC Schalke 04 am 24.10.

Am 3. Spieltag der UEFA Champions League ist der FC Schalke 04 zu Gast in Istanbul. Mit einem Sieg gegen Galatasaray könnte Tedescos Elf einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen und unter Umständen sogar die Tabellenführung in Gruppe D übernehmen. Hier gehts zum Spektakel!

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Jan Platte / Experte: Per Mertesacker. Die Vorberichte siehst du ab 20:45 Uhr live aus dem Stadion.



UEFA Champions League Livestreams

Ajax - Benfica am 23.10. um 02:00 Uhr

Die UEFA Champions League live auf DAZN! Am 3. Spieltag der Gruppenphase empfängt Ajax Amsterdam in der Johan Cruijff Arena die Gäste aus Benfica. Zuletzt erzielte die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag ein 1:1 gegen den FC Bayern und steht somit punktgleich mit Kovacs Elf auf Platz 1 in Gruppe E. Rui Vitorias Truppe setzte sich mit 3:2 gegen Athen durch und fuhr den ersten Sieg ein.

Kommentator: Tino Polster

Borussia Dortmund - Atletico Madrid (Highlights) am 24.10. um 02:00 Uhr

Dortmund empfängt Atletico - beide Teams sind bisher ohne Punktverlust, die Favre-Elf sogar noch ohne Gegentor in dieser Champions-League-Saison! 1996 traf der BVB in der Königsklasse das letzte Mal auf die Rojiblancos, in beiden Gruppenspielen gewann jeweils das Auswärtsteam. Wer kann sich in Gruppe A als Spitzenreiter absetzen? Hier gibt's die Highlights ab 23:15 Uhr. Das ganze Spiel siehst du hier in voller Länge ab 0 Uhr.

