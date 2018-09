UEFA Champions League-Livestream: FC Bayern München - Ajax am 02.10.

Der deutsche Rekordmeister trifft auf den niederländischen Rekordmeister. Beide Teams sind mit einem Sieg in die neue Saison der Königsklasse gestartet. Kann sich ein Team durchsetzen und somit die alleinige Tabellenführung in Gruppe E für sich behaupten? Mit DAZN bist du live dabei!

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Per Mertesacker. Vorberichte ab 20:45 Uhr live aus dem Stadion!



UEFA Champions League Livestreams

TSG Hoffenheim - Man City am 02.10. um 18:55 Uhr

​Vor 10 Jahren stieg die TSG Hoffenheim in die Bundesliag auf. Damals wagte noch keiner zu träumen, dass der Verein aus dem Sinsheimer Stadtteil Hoffenheim einmal in der Königsklasse spielt. Mit Manchester City reist ein Gegner in das schwäbische Örtchen, der europäische Spitzenklasse ausstrahlt. Ob sich Hoffenheim gegen das scheinbar übermächtige Manchester City durchsetzen kann, erfahrt ihr hier auf DAZN!

Kommentator: Andreas Renner

Lyon - Schachtjor Donezk am 02.10. um 21:00 Uhr

Die UEFA Champions League live auf DAZN! In der Gruppe F treffen Lyon und Donezk aufeinander. Die Gruppengegner von Hoffenheim sind sich auf internationaler Ebene noch nie begegnet. Können die Franzosen nach dem Überraschungserfolg bei Manchester City gegen Donezk zu Hause nachlegen und die Tabellenführung verteidigen? Die Antwort erfährst du hier.

Kommentator: Tino Polster

TSG Hoffenheim - Man City (Highlights) am 02.10. um 22:45 Uhr

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

