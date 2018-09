UEFA Champions League-Livestream: Atletico Madrid - Brügge am 03.10.

Die beiden Mannschaften standen sich bereits viermal gegenüber: im Viertelfinale des Europapokals 1977/1978 und im Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger 1991/1992. Die beiden Spiele im Stadion Vicente Calderon endeten mit einem 3:2-Sieg der Rotweißen, während der belgische Verein die Spiele im Olympiastadion mit 2:0 und 2:1 gewann. Die Partie wird im Wanda Metropolitano ausgetragen.

Kommentator: Matthias Naebers



UEFA Champions League Livestreams

TSG Hoffenheim - Man City am 02.10. um 18:55 Uhr

​Vor 10 Jahren stieg die TSG Hoffenheim in die Bundesliag auf. Damals wagte noch keiner zu träumen, dass der Verein aus dem Sinsheimer Stadtteil Hoffenheim einmal in der Königsklasse spielt. Mit Manchester City reist ein Gegner in das schwäbische Örtchen, der europäische Spitzenklasse ausstrahlt. Ob sich Hoffenheim gegen das scheinbar übermächtige Manchester City durchsetzen kann, erfahrt ihr hier auf DAZN!

Kommentator: Andreas Renner

Lyon - Schachtjor Donezk am 02.10. um 21:00 Uhr

Die UEFA Champions League live auf DAZN! In der Gruppe F treffen Lyon und Donezk aufeinander. Die Gruppengegner von Hoffenheim sind sich auf internationaler Ebene noch nie begegnet. Können die Franzosen nach dem Überraschungserfolg bei Manchester City gegen Donezk zu Hause nachlegen und die Tabellenführung verteidigen? Die Antwort erfährst du hier.

Kommentator: Tino Polster

Borussia Dortmund - Monaco (Highlights) am 03.10. um 23:15 Uhr

Die UEFA Champions League auf DAZN! 2017 detonieren bei der Abfahrt zum Champions-League-Spiel gegen Monaco drei Sprengsätze am Dortmunder Mannschaftsbus. Nun ist der AS Monaco ein gutes Jahr später zu Gast im Signal Iduna Park und trifft auf die Elf von Trainer Lucien Favre. Zwei Mal trafen die Mannschaften bisher aufeinander, beide Male konnten die Monegassen die Partie für sich entscheiden. Die Highlights der Partie seht ihr ab 23:15 Uhr (das komplette Spiel ab 0 Uhr)!

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

