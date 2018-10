UEFA Champions League-Livestream: AS Rom - ZSKA Moskau am 23.10.

Nach der 0:3-Klatsche am 1. Spieltag, zeigte die Roma gegen Pilsen die richtige Reaktion. Beim 5:0-Sieg im heimischen Stadio Olympico, netzte Edin Dzeko gleich 3-Mal ein. Doch auch das Team aus Moskau geht mit breiter Brust in die Partie. Zuletzt gelang ihnen in der Königsklasse ein 1:0-Erfolg gegen den Favoriten aus Madrid. Beste Voraussetzungen also für eine spannende Partie!

Kommentator: Carsten Fuß



UEFA Champions League Livestreams

Ajax - Benfica am 23.10. um 02:00 Uhr

Die UEFA Champions League live auf DAZN! Am 3. Spieltag der Gruppenphase empfängt Ajax Amsterdam in der Johan Cruijff Arena die Gäste aus Benfica. Zuletzt erzielte die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag ein 1:1 gegen den FC Bayern und steht somit punktgleich mit Kovacs Elf auf Platz 1 in Gruppe E. Rui Vitorias Truppe setzte sich mit 3:2 gegen Athen durch und fuhr den ersten Sieg ein.

Kommentator: Tino Polster

