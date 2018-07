UEFA Champions League-Livestream: Ajax - Graz am 25.07.

International Champions Cup So 22.07. Testspielkracher live im Stream: BVB gegen Liverpool World Matchplay Live World Matchplay: Tag 1 Hall of Fame Tennis Championships Men Single Live ATP Newport: Halbfinale MLB Live Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels J1 League Kobe -

Das Treffen der Vizemeister! Im Ring für Österreich: Sturm Graz; für die Niederlande: Ajax Amsterdam. Beide Teams besitzen eine legendäre Fankultur, doch wen von beiden peitscht diese in die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Champions League? Das Hinspiel live auf DAZN!

Kommentator: Jan Platte / Experte: Benny Lauth



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Ajax - Graz am 25.07. um 20:30 Uhr!

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.