UEFA Champions League-Livestream: Ajax - FC Bayern München (Delayed) am 12.12.

Duell um Platz 1 in Gruppe E! Der FCB bekommt in der Bundesliga weiterhin nicht seine PS auf die Straße, in der UEFA Champions League läuft es dagegen umso besser. Die Bayern stellen in der Königsklasse mit die beste Defensive und sind noch ungeschlagen. Das bisher einzige Remis gab es jedoch gegen Ajax, das mit einem Sieg den Münchnern noch den Gruppensieg vor der Nase wegschnappen könnte!

Kommentator: Flo Eckl



Der FC Schalke 04 ist bereits seit dem 5. Champions-League-Spieltag sicher im Achtelfinale. Nach dem enttäuschenden 1:3 in Porto, geht der Gruppensieg allerdings an die Portugiesen. Bleiben die Königsblauen bei der Höwedes-Rückkehr auf Schalke ungeschlagen? Die Russen müssen gewinnen, um noch eine Chance auf den Einzug in die Europa-League-Zwischenrunde zu haben.

Kommentator: Flo Hauser

In Gruppe F geht es enorm eng zu! Schachtjor Donezk kann mit einem Sieg gegen Lyon noch Zweiter werden und somit das Champions-League-Achtelfinale erreichen. Verlieren die Ukrainer allerdings und Hoffenheim gewinnt gegen Man City, so wären sie komplett raus und würden von Rang 3 auf den letzten Tabellenplatz rutschen. Lyon kann mit einem Dreier Gruppensieger werden, sofern Man City verliert!

Kommentator: Oliver Forster

