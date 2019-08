UEFA Champions League-Livestream: Ajax - APOEL Nikosia am 28.08.

Ein Tor in Amsterdam, und der Außenseiter von Trainer Thomas Doll hat gute Chancen auf die Sensation: Das 0:0 aus dem Playoff-Hinspiel hält offen, wer sich für die Gruppenphase qualifiziert.

Kommentator: Uli Hebel



UEFA Champions League Livestreams

FK Krasnodar - Piräus am 27.08. um 21:00 Uhr

Nach einem Jahr Pause steht Olympiakos kurz vor der Rückkehr in die Gruppenphase der UEFA Champions League dank des 4:0 im Hinspiel - die Russen brauchen die größte Stunde ihrer noch jungen Europapokal-Geschichte.

Kommentator: Carsten Fuß

Slavia Prag - Cluj am 28.08. um 21:00 Uhr

In den letzten beiden Jahren scheiterten die Tschechen jeweils in der Qualifikation, nach dem 1:0 in Rumänien im Hinspiel sieht es gut aus für Slavia mit der zweiten Teilnahme an der UEFA Champions League.

Kommentator: Flo Hauser

