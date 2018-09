UEFA Champions League-Livestream: AEK Athen - Benfica am 02.10.

Die UEFA Champions League live auf DAZN! Beide Gruppengegner des FC Bayern München sind mit einer Niederlage in Europas höchster Spielklasse gestartet. Die Mannschaften sind sich zuletzt in der Gruppenphase der UEFA Europa League Saison 2009/2010 begegnet. Damals gewann Athen sein Heimspiel gegen die Portugiesen. Können sie diesen Erfolg wiederholen?

Kommentator: Marcel Seufert

UEFA Champions League Livestreams

TSG Hoffenheim - Man City am 02.10. um 18:55 Uhr

​Vor 10 Jahren stieg die TSG Hoffenheim in die Bundesliag auf. Damals wagte noch keiner zu träumen, dass der Verein aus dem Sinsheimer Stadtteil Hoffenheim einmal in der Königsklasse spielt. Mit Manchester City reist ein Gegner in das schwäbische Örtchen, der europäische Spitzenklasse ausstrahlt. Ob sich Hoffenheim gegen das scheinbar übermächtige Manchester City durchsetzen kann, erfahrt ihr hier auf DAZN!

Kommentator: Andreas Renner

Lyon - Schachtjor Donezk am 02.10. um 21:00 Uhr

Die UEFA Champions League live auf DAZN! In der Gruppe F treffen Lyon und Donezk aufeinander. Die Gruppengegner von Hoffenheim sind sich auf internationaler Ebene noch nie begegnet. Können die Franzosen nach dem Überraschungserfolg bei Manchester City gegen Donezk zu Hause nachlegen und die Tabellenführung verteidigen? Die Antwort erfährst du hier.

Kommentator: Tino Polster

