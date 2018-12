Serie A-Livestream: Udinese - Atalanta am 09.12.

Am 15. Spieltag empfängt Udinese Calcio Atalanta Bergamo. Die Gastgeber werden versuchen, mit einem Sieg die untere Tabellenregion zu verlassen. Bergamo befindet sich im engen Tabellenmittelfeld und will mit einem Sieg den heutigen Gegner weiter auf Abstand halten.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Udinese - Atalanta am 09.12. um 01:00 Uhr!

Serie A Livestreams

Juventus - Inter Mailand am 07.12. um 01:00 Uhr

Am 15. Spieltag der Serie A treffen Juventus Turin und Inter Mailand aufeinander. Der letzte Sieg bei Juve gelang der Nerazzurri zuletzt im Jahre 2012. Zudem behielt die Alte Dame in den letzten drei Heimspielen gegen Inter eine weiße Weste. Ob diese Serie weiter anhält, siehst du live auf DAZN!

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Miki Stevic. Vorberichte ab 20:15 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Neapel - Frosinone am 08.12. um 01:00 Uhr

Erlebe die Serie A auf DAZN! Am 15. Spieltag empfängt der SSC Neapel um Coach Carlo Ancelotti Frosinone. Letzte Saison gewann die Azzurri beide Liga-Spiele und schoss jeweils mindestens 4 Tore. Ob Neapel im Stadio San Paolo ein weiteres Schützenfest feiern und damit den Anschluss an Spitzenreiter Juve halten kann, siehst Du hier.

Kommentator: Julian Engelhard

CFC Genua - SPAL am 09.12. um 01:00 Uhr

In Genua treffen die Mannschaften vom CFC Genua und SPAL Ferrara aufeinander. Damit kommt es zum Duell zwischen zwei direkten Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.