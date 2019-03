Serie A-Livestream: SPAL - Lazio Rom am 03.04.

Für das Team aus der Hauptstadt sind drei Punkte am 30. Spieltag Pflicht, um weiterhin im Rennen um die Champions League zu bleiben, die Hausherren müssen im Abstiegskampf dagegenhalten.



Parma - Atalanta am 31.03. um 12:30 Uhr

Parma hat zehn Spiele vor Saisonende neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und fühlt sich bereits halbwegs sicher. Atalanta möchte an Platz 6 und damit am Traum von der Europa League dranbleiben.

Frosinone - SPAL am 31.03. um 15:00 Uhr

Nach fünf sieglosen Spielen braucht Frosinone unbedingt einen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, um auch im nächsten Jahr noch in der Serie A dabei zu sein.

FC Turin - Sampdoria am 03.04. um 21:00 Uhr

Beide Teams haben am 30. Spieltag immer noch Hoffnungen auf die Europa-League-Plätze.

